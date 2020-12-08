Стартовал предзаказ декабрьского «Мира фантастики» №205

Дорогие друзья!

На сайте Hobby Games открылся предзаказ декабрьского номера «Мира фантастики» за 2020 год. Как обычно, цена — 290 рублей. Дату выхода в продажу и полное содержание номера мы традиционно представим чуть позже.

А пока — показываем обложку и несколько полос! Номер, как можно догадаться, посвящён космической фантастике.

Мы любим фантастику за возможность сбежать от серых будней в яркие миры, полные приключений и опасностей (хотя, как мы убедились в этом году, приключений и опасностей хватает и на Земле). Неудивительно, что вот уже сотню лет одним из самых популярных фантастических жанров остаётся космическая опера — наследница классических приключенческих романов, зародившаяся на страницах дешёвых журнальчиков. О том, как этот жанр прошёл огромный путь от легкомысленных приключений до масштабных философских полотен, рассказывает центральный материал номера. Кроме того, вас ждёт интервью с фантастом Аластером Рейнольдсом, история знаменитой космооперы нулевых — «Звёздного крейсера „Галактика“» и обзор культовых серий видеоигр. Разумеется, в этом номере нашлось место и другим темам: киновоплощениям Санта-Клауса, истории создания «12 обезьян» и большому разговору о грехах супергеройских комиксов.

Иллюстрация на обложке: Елена Казей

Также напоминаем, что в продаже доступен свежий пятый спецвыпуск «Мира фантастики», посвящённый киберпанку! Как и в предыдущих спецвыпусках, в нём 160 страниц и твёрдый переплёт. Цена осталась прежней — 590 рублей.