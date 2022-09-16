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    Новости

    Стартовал предзаказ энциклопедии «Вселенная Assassin’s Creed»

    16 сентября 2022
    16.09.2022
    553
    1 минута на чтение
    Стартовал предзаказ энциклопедии «Вселенная Assassin's Creed» 1

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ «Вселенной Assassin’s Creed» — внушительного артбука-энциклопедии, которая охватывает события почти всех игр серии и рассказывает о действующих лицах, фракциях, событиях и технологиях.

    Здесь собрана самая разнообразная информация: от устройства скрытых клинков ассассинов до истории предтеч; от сюжетов игр и цитат известных персонажей до описания принципов работы Анимуса. Эта книга и способ для поклонников вспомнить события игр серии, и шанс познакомиться с этой увлекательной вселенной для тех, кто только слышал о ней, но не решался приобщиться. В конце концов перед нами настоящее коллекционное издание, которое просто здорово смотрится в руках и на полке с прочими атрибутами гиковской гордости. На страницах книги даже вполне реально почерпнуть информацию, которая могла попросту ускользнуть в процессе прохождения игр, словно убийца в белом, растворяющийся в толпе. Так что это неплохое информативное дополнение в том числе и для настоящих знатоков Assassin’s Creed.

    Стартовал предзаказ энциклопедии «Вселенная Assassin's Creed» 2 Стартовал предзаказ энциклопедии «Вселенная Assassin's Creed» 3

    60 «ранних пташек» по 1700 рублей против цены за предзаказ 1850 рублей! Осталось около половины на момент написания заметки. Можно заказать и другие книги «Бомборы» из игровой серии — «Хочу в геймдев» или «Энциклопедист Halo».

    264 страницы, формат 210х280 мм. Отправка ориентировочно в ноябре.

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