Стартовал предзаказ манхвы-исекая «Единственный конец злодейки — смерть»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ второго тома фэнтезийной манхвы в жанре исекай «Единственный конец злодейки — смерть». Один из самых популярных тайтлов продолжает выходить официально на русском языке силами издательства МИФ.

Сюжет

Главная героиня манхвы — обычная девушка, которая только что поступила в университет. Но внезапно её привычная жизнь закончилась. Проснувшись однажды утром, она оказалась… Пенелопой Экхарт, внебрачной дочерью герцога и главной злодейкой в популярной онлайн-игре с безумными правилами, где каждое неверное слово или поступок ведет к гибели.

Пенелопу ненавидят, над ней издеваются, и все считают ее ничтожеством. В жестоком виртуальном мире у девушки нет ни одного верного союзника. Прислуга, сводные братья и даже кронпринц желают ей лишь одного — смерти.

Но злодейка не собирается так просто сдаваться! Она хочет переломить ход игры и выйти из замкнутого круга любой ценой. Чтобы выжить, ей нужно завоевать симпатию одного из мужчин.

Чем интересно

Входит в список лучших манхв 2022 года в Корее

Романтическое фэнтези с многослойным сюжетом

Располагающая главная героиня, пытающаяся разобраться в мире

Прекрасный стиль рисунка

Оригинальные персонажи — как в плане характера, так и в плане дизайна

Интересные игровые механики, интегрированные в повествование

В рамках кампании можно приобрести первый том и манхву «Магия вернувшегося должна быть особенной»

Во втором том войдут эпизоды 19-38, объём: 272 полосы.

Важно! Ранние пташки будут доступны вторника 12 мск.