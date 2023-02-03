Стартовал предзаказ манхвы-исекая «Единственный конец злодейки — смерть»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ второго тома фэнтезийной манхвы в жанре исекай «Единственный конец злодейки — смерть». Один из самых популярных тайтлов продолжает выходить официально на русском языке силами издательства МИФ.
Сюжет
Главная героиня манхвы — обычная девушка, которая только что поступила в университет. Но внезапно её привычная жизнь закончилась. Проснувшись однажды утром, она оказалась… Пенелопой Экхарт, внебрачной дочерью герцога и главной злодейкой в популярной онлайн-игре с безумными правилами, где каждое неверное слово или поступок ведет к гибели.
Пенелопу ненавидят, над ней издеваются, и все считают ее ничтожеством. В жестоком виртуальном мире у девушки нет ни одного верного союзника. Прислуга, сводные братья и даже кронпринц желают ей лишь одного — смерти.
Чем интересно
- Входит в список лучших манхв 2022 года в Корее
- Романтическое фэнтези с многослойным сюжетом
- Располагающая главная героиня, пытающаяся разобраться в мире
- Прекрасный стиль рисунка
- Оригинальные персонажи — как в плане характера, так и в плане дизайна
- Интересные игровые механики, интегрированные в повествование
- В рамках кампании можно приобрести первый том и манхву «Магия вернувшегося должна быть особенной»
Во втором том войдут эпизоды 19-38, объём: 272 полосы.
Важно! Ранние пташки будут доступны вторника 12 мск.
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