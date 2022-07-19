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    Новости

    Стартовал предзаказ на финальные тома комиксов «Росомаха» и «Каратель»

    19 июля 2022
    19.07.2022
    257
    1 минута на чтение
    Стартовал предзаказ на финальные тома комиксов «Росомаха» и «Каратель»

    Издательство «Комильфо» запустило на CrowdRepublic блиц-предзаказ на издание комиксов Marvel. В частности, речь пойдёт о финальных томах серий про Росомаху и Карателя.

    Речь идёт о заключительном, четвёртом, томе «Росомахи» Дэниела Уэя и третьем томе комикса «Рыцари Marvel. Каратель» Гарта Энниса.

    За прошедшую пару лет мы прошли немалый путь: были изданы три увесистых сборника с продолжительным раном Дэниела Уэя. Первые комиксы сценариста о Росомахе вышли в далёком 1988-ом, а последние в 2008-ом, спустя 20 лет. В этом масштабном опусе нашли место сюжеты о работе Логана с Капитаном Америка и Баки во время Второй мировой, кровавые столкновения мутанта с его непримиримым сыном Дакеном, жуткие схватки с Саблезубым, Кибером и Красной Омегой, работа на Магнето и другие увлекательные истории. И вот, в финальной книге Дэниела Уэя о Росомахе нас ожидает последний поход ворчливого канадца!

    Стартовал предзаказ на финальные тома комиксов «Росомаха» и «Каратель» 1 Стартовал предзаказ на финальные тома комиксов «Росомаха» и «Каратель» 2

    «Рыцари Marvel. Каратель. Том 3» – это закрывающая серию книга, вместившая выпуски с 27 по 37 серии, над которой трудился Гарт Эннис с 2001 года. Компанию им составит лимитированная серия 2008 года «Боевой дневник Карателя», полноценный сиквел самой первой арки из первого комплита. Настоящее раздолье для всех ценителей ультранасилия и бескомпромиссной чернухи, двух составляющих великолепного рана Энниса!

    Стартовал предзаказ на финальные тома комиксов «Росомаха» и «Каратель» 3 Стартовал предзаказ на финальные тома комиксов «Росомаха» и «Каратель» 4

    В рамках кампании участников ждут:

    • эксклюзивные обложки для коллекционеров (большую часть расхватали, но вы можете успеть);
    • предшествующие книги серий;
    • бонусы и розыгрыши среди участников.

    Предзаказ будет идти до конца июля. Отправка запланирована на сентябрь.

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