Стартовал предзаказ настольной игры «Эволюция волшебных тварей»

Издательство «Правильные игры» запустило предзаказ игры «Эволюция волшебных тварей» — новой версии популярной настолки уже в фэнтезийном сеттинге.
В новой версии игрокам предстоит создавать и развивать магических существ при помощи чистой энергии. Как и в оригинале, участники могут разыгрывать новых существ и дополнять необычными свойствами уже выведенных существ. Кроме того, в «Эволюции» появились новые механики, свойства и режимы (даже соло-режим). «Волшебными тварями» занимались разработчик Юрий Ямщиков («Стальная арена», «Карманный детектив», «Фототур») и художница Мария Ефремова («Эволюция. Новый мир» и «Эффект бабочки»).
В рамках предзаказа можно приобрести базовую версию, пару дополнений, расширение на 5-6 игроков, прошлые редакции и мерч — в виде тематических кружек.
Участникам предзаказа доступны низкая цена в рамках «ранних пташек», артбук и все открытые сверхцели. Спонсоры обе сверхцели уже взяли — это дополнительные карты в набор.
Отправка запланирована на декабрь.
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