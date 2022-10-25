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    Стартовал предзаказ настольной игры «Эволюция волшебных тварей»

    25 октября 2022
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    25.10.2022
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    Стартовал предзаказ настольной игры «Эволюция волшебных тварей»

    Издательство «Правильные игры» запустило предзаказ игры «Эволюция волшебных тварей» — новой версии популярной настолки уже в фэнтезийном сеттинге.

    В новой версии игрокам предстоит создавать и развивать магических существ при помощи чистой энергии. Как и в оригинале, участники могут разыгрывать новых существ и дополнять необычными свойствами уже выведенных существ. Кроме того, в «Эволюции» появились новые механики, свойства и режимы (даже соло-режим). «Волшебными тварями» занимались разработчик Юрий Ямщиков («Стальная арена», «Карманный детектив», «Фототур») и художница Мария Ефремова («Эволюция. Новый мир» и «Эффект бабочки»).

    В рамках предзаказа можно приобрести базовую версию, пару дополнений, расширение на 5-6 игроков, прошлые редакции и мерч — в виде тематических кружек.

    Участникам предзаказа доступны низкая цена в рамках «ранних пташек», артбук и все открытые сверхцели. Спонсоры обе сверхцели уже взяли — это дополнительные карты в набор.

    Отправка запланирована на декабрь.

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