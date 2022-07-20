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    Новости

    Стартовал предзаказ тактической настольной игры «BattleTech: Вторжение Кланов»

    20 июля 2022
    20.07.2022
    83
    1 минута на чтение
    Стартовал предзаказ тактической настольной игры «Battletech: Вторжение Кланов»

    На CrowdRepublic стартовал блиц-предзаказ на выпуск набора «Вторжение кланов» по тактической настольной игре BattleTech — отличная возможность урвать коробочку по сниженной цене.

    На дворе XXXI век. Пока Великие дома вели бесконечную войну друг с другом, потомки сил обороны Звёздной Лиги Керенского выжидали подходящий момент, чтобы вернуться во Внутреннюю Сферу. И этот день настал. Вскоре Кланы обрушат на своих врагов всю мощь своих омнимехов, высокотехнологичных джаггернаутов, оснащённых передовым вооружением и оборудованием, и элементалов — солдат в тяжёлой броне, способных сокрушать даже боевых мехов. Ваша элитная армия генетически сконструированных мехвоинов и элементалов отправляется в крестовый поход с огнём и мечом в самое сердце Внутренней Сферы.

    Если у вас нет базового набора, то не беда — вы сможете начать игру с набором «Вторжение кланов». Для игры вам понадобятся базовые правила — их можно скачать на сайте Hobby Games или на странице кампании. Если вы уже играли в BattleTech, то дополнение добавит много нового контента!

    Скидки на предзаказе:

    • Планируемая розничная цена — 3990 рублей.
    • Цена на предзаказе — 3190 рублей.
    • Ранние пташки — 3090 рублей.
    • Самые ранние пташки — 2990 рублей.

    Компоненты включают:

    • Брошюра с карточками мехов
    • Памятки с таблицами
    • «История кланов» с описанием эпохи вторжения Кланов и вселенной BattleTech
    • Книга дополнительных правил BattleTech, добавляемых дополнением «Вторжение Кланов»
    • «Узы битвы» — художественный рассказ эпохи вторжения Кланов

    И разумеется, миниатюры бойцов: Нова (Блэк Хоук), Тимбер Вулф (Мэд Кэт), Монгрел (Грендел), 2 миниатюры Лучи элементалов, Экзекутор (Гладиатор) и Эддер (Пума).

    Предзаказ будет идти 13 дней, отправка в августе!

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