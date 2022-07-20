Стартовал предзаказ тактической настольной игры «Battletech: Вторжение Кланов»

На CrowdRepublic стартовал блиц-предзаказ на выпуск набора «Вторжение кланов» по тактической настольной игре BattleTech — отличная возможность урвать коробочку по сниженной цене.
На дворе XXXI век. Пока Великие дома вели бесконечную войну друг с другом, потомки сил обороны Звёздной Лиги Керенского выжидали подходящий момент, чтобы вернуться во Внутреннюю Сферу. И этот день настал. Вскоре Кланы обрушат на своих врагов всю мощь своих омнимехов, высокотехнологичных джаггернаутов, оснащённых передовым вооружением и оборудованием, и элементалов — солдат в тяжёлой броне, способных сокрушать даже боевых мехов. Ваша элитная армия генетически сконструированных мехвоинов и элементалов отправляется в крестовый поход с огнём и мечом в самое сердце Внутренней Сферы.
Если у вас нет базового набора, то не беда — вы сможете начать игру с набором «Вторжение кланов». Для игры вам понадобятся базовые правила — их можно скачать на сайте Hobby Games или на странице кампании. Если вы уже играли в BattleTech, то дополнение добавит много нового контента!
Скидки на предзаказе:
- Планируемая розничная цена — 3990 рублей.
- Цена на предзаказе — 3190 рублей.
- Ранние пташки — 3090 рублей.
- Самые ранние пташки — 2990 рублей.
Компоненты включают:
- Брошюра с карточками мехов
- Памятки с таблицами
- «История кланов» с описанием эпохи вторжения Кланов и вселенной BattleTech
- Книга дополнительных правил BattleTech, добавляемых дополнением «Вторжение Кланов»
- «Узы битвы» — художественный рассказ эпохи вторжения Кланов
И разумеется, миниатюры бойцов: Нова (Блэк Хоук), Тимбер Вулф (Мэд Кэт), Монгрел (Грендел), 2 миниатюры Лучи элементалов, Экзекутор (Гладиатор) и Эддер (Пума).
Предзаказ будет идти 13 дней, отправка в августе!
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