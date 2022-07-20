Стартовал предзаказ тактической настольной игры «Battletech: Вторжение Кланов»

На CrowdRepublic стартовал блиц-предзаказ на выпуск набора «Вторжение кланов» по тактической настольной игре BattleTech — отличная возможность урвать коробочку по сниженной цене.

На дворе XXXI век. Пока Великие дома вели бесконечную войну друг с другом, потомки сил обороны Звёздной Лиги Керенского выжидали подходящий момент, чтобы вернуться во Внутреннюю Сферу. И этот день настал. Вскоре Кланы обрушат на своих врагов всю мощь своих омнимехов, высокотехнологичных джаггернаутов, оснащённых передовым вооружением и оборудованием, и элементалов — солдат в тяжёлой броне, способных сокрушать даже боевых мехов. Ваша элитная армия генетически сконструированных мехвоинов и элементалов отправляется в крестовый поход с огнём и мечом в самое сердце Внутренней Сферы.

Если у вас нет базового набора, то не беда — вы сможете начать игру с набором «Вторжение кланов». Для игры вам понадобятся базовые правила — их можно скачать на сайте Hobby Games или на странице кампании. Если вы уже играли в BattleTech, то дополнение добавит много нового контента!

Скидки на предзаказе:

Планируемая розничная цена — 3990 рублей.

Цена на предзаказе — 3190 рублей.

Ранние пташки — 3090 рублей.

Самые ранние пташки — 2990 рублей.

Компоненты включают:

Брошюра с карточками мехов

Памятки с таблицами

«История кланов» с описанием эпохи вторжения Кланов и вселенной BattleTech

Книга дополнительных правил BattleTech, добавляемых дополнением «Вторжение Кланов»

«Узы битвы» — художественный рассказ эпохи вторжения Кланов

И разумеется, миниатюры бойцов: Нова (Блэк Хоук), Тимбер Вулф (Мэд Кэт), Монгрел (Грендел), 2 миниатюры Лучи элементалов, Экзекутор (Гладиатор) и Эддер (Пума).

Предзаказ будет идти 13 дней, отправка в августе!