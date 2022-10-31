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    Новости

    Стартовал сбор средств на издание романа «Ледяной ад» — найденной книги Кэмпбелла, на которой основан фильм «Нечто»

    31 октября 2022
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    31.10.2022
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    0 минут на чтение
    Стартовал сбор средств на издание романа «Ледяной ад» — найденной книги Кэмпбелла, на которой основан фильм «Нечто»

    Издательство Terra Foliata, специализирующееся на жанре weird fiction, запустило сбор средств на издание романа «Ледяной ад» — некогда утерянной книги фантаста Джона Кэмпбелла.

    Знаменитый фильм Карпентера «Нечто» основан на повести Кэмпбелла «Кто идёт?». Эта повесть, по сути, была отредактированной версией целого романа «Ледяной ад». Фантасту пришлось сокращать объём произведения, чтобы его опубликовали. Долгое время первоначальная версия считалась утерянной, но в 2018-м рукопись удалось отыскать. Сперва её издали зарубежом, а теперь хотят выпустить в России.

    В рамках кампании можно заказать печатную версию книги с разными обложками. Сумма пойдёт на оплату переводчика, редактора, верстальщика и, собственно, печать.

    Аннотация

    Антарктическая экспедиция обнаруживает во льдах «нечто», загадочное и ужасное существо, пришельца, чья древность не поддаётся исчислению. Оживший инопланетянин оказывается оборотнем-метаморфом, способным копировать облик любого живого существа, в том числе человека. В итоге горстка полярников оказывается единственным препятствием, отделяющим демонического звёздного гостя от захвата Земли, а антарктическая станция становится полем боя, на кону которого существование человека как вида.

    Кампания будет идти до 10 декабря. Тогда же книгу планируют отправить в печать и тогда же её ожидают из типографии. Доставка обойдётся в 300 рублей. Издательство рассчитывает собрать 250 тысяч рублей — пока собрано 8%.

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