Стартовал второй сезон сериала «Локи» — критики приняли его прохладнее первого

На Disney+ стартовал второй сезон «Локи» — сериала про бога-трикстера Киновселенной Marvel с Томом Хиддлстоном в главной роли.

Во втором сезоне к своим ролям вернулись также Оуэн Уилсон (Мёбиус) и София Ди Мартино (Сильвия). Среди обаятельных новичков ждём агента TVA в исполнении Куана Ке Хюи («Всё, везде и сразу»).

Критикам дали посмотреть четыре эпизода из шести, продолжение прессе скорее понравилось. Но пока что итоговый балл ниже, чем у первого сезона — 65 против 74.

Финал второго сезона выйдет 9 ноября.