Стартовал второй сезон сериала «Локи» — критики приняли его прохладнее первого

На Disney+ стартовал второй сезон «Локи» — сериала про бога-трикстера Киновселенной Marvel с Томом Хиддлстоном в главной роли.
Во втором сезоне к своим ролям вернулись также Оуэн Уилсон (Мёбиус) и София Ди Мартино (Сильвия). Среди обаятельных новичков ждём агента TVA в исполнении Куана Ке Хюи («Всё, везде и сразу»).
Критикам дали посмотреть четыре эпизода из шести, продолжение прессе скорее понравилось. Но пока что итоговый балл ниже, чем у первого сезона — 65 против 74.
Финал второго сезона выйдет 9 ноября.
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«Локи» изменил вселенную Marvel так, как не снилось и Таносу! Обзор первого сезона
Илья Глазков | 15.07.2021 | 5481
Правила самой реальности изменились, а из тени вышел новый всемогущий суперзлодей.
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