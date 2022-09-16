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    Новости

    Стартовала кампания по изданию комикса про охотников и волков в российской деревушке

    16 сентября 2022
    16.09.2022
    758
    1 минута на чтение
    Стартовала кампания по изданию комикса про охотников и волков в российской деревушке 2

    У наших коллег на CrowdRepublic стартовала кампания по изданию авторского чёрно-белого комикса про охотников и волков в российской деревушке. Комикс сочетает «мультяшный стиль» и жуткую драматичную историю.

    После того, как обнаглевшая стая волков задрала пару овец, жители маленькой российской деревушки решили таки принять меры. Старый охотник Никита решил показать охамевшей стае, кто тут главный. Взяв верного пса Хвостика и пару молодых ребят себе в помощь, они направились наказывать дикую стаю…

    Вожак же стаи оказался совершенно не простым волком и смерть овец от его клыков было только началом в череде страшных смертей.

    Стартовала кампания по изданию комикса про охотников и волков в российской деревушке 1

    32 страницы, формат А5 или А4, чёрно-белый рисунок. Можно заказать как в «цифре», так и в «бумаге».

    Отправка планируется в ноябре.

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