Стартовала продажа билетов в летний лагерь для поклонников Dungeons & Dragons

На CrowdRepublic стартовала необычная кампания. Это не издание настольной игры и не выпуск книги, а сбор средств на проведение мероприятия — в духе кампании фестиваля «Ролекон». Организаторы приглашают поклонников Dungeons & Dragons на 4 дня в летний лагерь!

Приезжайте отдохнуть, познакомиться с единомышленниками и пообщаться с друзьями, играя в D&D 5-й редакции. Опытные Мастера подземелий проведут вас через трехдневную авторскую кампанию в сеттинге Забытых Королевств, кульминацией которой станет эпическое приключение (epic) на множество столов одновременно!

Помимо настольных ролевых игр в лагере предусмотрены:

настольные игры;

покрас миниатюр;

катание на каяках;

спортивные игры;

песни под гитару;

и многое другое!

Цена билета зависит от условий проживания, минимальная стартует с 12 тысяч, остальные стоят примерно так же. Всего в кампании 36 билетов.

Расписание

Фотографии базы отдыха

База отдыха «Росинка» расположена на волжском полуострове «Копылово» в Самарской области. Хорошая транспортная доступность обеспечена близким расположением к городам Тольятти и Жигулевск.

Расстояние до: