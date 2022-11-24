Стартовала продажа билетов в летний лагерь для поклонников Dungeons & Dragons

На CrowdRepublic стартовала необычная кампания. Это не издание настольной игры и не выпуск книги, а сбор средств на проведение мероприятия — в духе кампании фестиваля «Ролекон». Организаторы приглашают поклонников Dungeons & Dragons на 4 дня в летний лагерь!
Приезжайте отдохнуть, познакомиться с единомышленниками и пообщаться с друзьями, играя в D&D 5-й редакции. Опытные Мастера подземелий проведут вас через трехдневную авторскую кампанию в сеттинге Забытых Королевств, кульминацией которой станет эпическое приключение (epic) на множество столов одновременно!
Помимо настольных ролевых игр в лагере предусмотрены:
- настольные игры;
- покрас миниатюр;
- катание на каяках;
- спортивные игры;
- песни под гитару;
- и многое другое!
Цена билета зависит от условий проживания, минимальная стартует с 12 тысяч, остальные стоят примерно так же. Всего в кампании 36 билетов.
Расписание
Фотографии базы отдыха
База отдыха «Росинка» расположена на волжском полуострове «Копылово» в Самарской области. Хорошая транспортная доступность обеспечена близким расположением к городам Тольятти и Жигулевск.
Расстояние до:
- Ж/д вокзала «Жигулевское море», Тольятти — 8 км
- Автовокзала г. Жигулевск — 11 км
- Автовокзала «Старый город», Тольятти — 18 км
- Автостанции «Новый город», Тольятти — 29 км
- Аэропорта «Курумоч» — 54 км
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