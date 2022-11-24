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    Новости

    Стартовала продажа билетов в летний лагерь для поклонников Dungeons & Dragons

    24 ноября 2022
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    24.11.2022
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    0 минут на чтение
    Стартовала продажа билетов в летний лагерь для поклонников Dungeons & Dragons

    На CrowdRepublic стартовала необычная кампания. Это не издание настольной игры и не выпуск книги, а сбор средств на проведение мероприятия — в духе кампании фестиваля «Ролекон». Организаторы приглашают поклонников Dungeons & Dragons на 4 дня в летний лагерь!

    Приезжайте отдохнуть, познакомиться с единомышленниками и пообщаться с друзьями, играя в D&D 5-й редакции. Опытные Мастера подземелий проведут вас через трехдневную авторскую кампанию в сеттинге Забытых Королевств, кульминацией которой станет эпическое приключение (epic) на множество столов одновременно!

    Помимо настольных ролевых игр в лагере предусмотрены:

    • настольные игры;
    • покрас миниатюр;
    • катание на каяках;
    • спортивные игры;
    • песни под гитару;
    • и многое другое!

    Цена билета зависит от условий проживания, минимальная стартует с 12 тысяч, остальные стоят примерно так же. Всего в кампании 36 билетов.

    Расписание

    Стартовала продажа билетов в летний лагерь для поклонников Dungeons & Dragons 1

    Фотографии базы отдыха

    Стартовала продажа билетов в летний лагерь для поклонников Dungeons & Dragons 3 Стартовала продажа билетов в летний лагерь для поклонников Dungeons & Dragons 2

    База отдыха «Росинка» расположена на волжском полуострове «Копылово» в Самарской области. Хорошая транспортная доступность обеспечена близким расположением к городам Тольятти и Жигулевск.

    Расстояние до:

    • Ж/д вокзала «Жигулевское море», Тольятти — 8 км
    • Автовокзала г. Жигулевск — 11 км
    • Автовокзала «Старый город», Тольятти — 18 км
    • Автостанции «Новый город», Тольятти — 29 км
    • Аэропорта «Курумоч» — 54 км

     

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