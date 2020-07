Стартовали предзаказы нового артбука The Art of the Mass Effect Trilogy

В магазинах стартовали предзаказы The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition — в нем будут опубликованы сотни прежде не виданных иллюстраций.

В частности, в артбуке появятся концепт-арты дополнений для всей трилогии. Среди них, например, Lair of the Shadow Broker для второй части и Citadel для третьей.

The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition состоит из 272 страниц, что на 88 больше, чем в The Art of the Mass Effect Universe 2012 года.

Книга должна выйти 23 февраля 2021 года. Ее можно приобрести за 40 долларов (примерно 2900 рублей).

Напомним, ходят слухи, что EA готовит ремастер всей трилогии Mass Effect. Вполне возможно, что расширенный артбук приурочен как раз к этому событию.