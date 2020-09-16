«Стартрек» Ноа Хоули будет косвенно связан с предыдущими фильмами

Шоураннер «Фарго» и «Легиона» Ноа Хоули подтвердил, что его «Стартрек» получит новый актерский состав, но будет косвенно связан с уже существующим каноном.
У нас не будет Кирка или Пикарда. Мы начнем с нуля с тем же подходом, что использовали при работе над «Фарго»: когда первые три часа зритель думает, что у сериала ничего общего с фильмом, а потом находит деньги (герои картины братьев Коэн закопали ящик с деньгами — прим. редакции).
Также постановщик отметил, что Paramount отодвинула фильм на второй план — он в своего рода стазисе. Тем не менее работа над ним все еще продолжается. К примеру, сам Хоули закончил сценарий картины.
Ранее появилась информация, что студия мнется со «Стартреком» Ноа Хоули из-за истории, связанной со вспышкой опасного вируса.
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У Paramount есть три проекта на выбор.
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