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    Новости

    «Стартрек» Ноа Хоули будет косвенно связан с предыдущими фильмами

    16 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    16.09.2020
    1422
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    Шоураннер «Фарго» и «Легиона» Ноа Хоули подтвердил, что его «Стартрек» получит новый актерский состав, но будет косвенно связан с уже существующим каноном.

    У нас не будет Кирка или Пикарда. Мы начнем с нуля с тем же подходом, что использовали при работе над «Фарго»: когда первые три часа зритель думает, что у сериала ничего общего с фильмом, а потом находит деньги (герои картины братьев Коэн закопали ящик с деньгами — прим. редакции).

    Также постановщик отметил, что Paramount отодвинула фильм на второй план — он в своего рода стазисе. Тем не менее работа над ним все еще продолжается. К примеру, сам Хоули закончил сценарий картины.

    Ранее появилась информация, что студия мнется со «Стартреком» Ноа Хоули из-за истории, связанной со вспышкой опасного вируса.

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    У Paramount есть три проекта на выбор.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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