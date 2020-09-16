«Стартрек» Ноа Хоули будет косвенно связан с предыдущими фильмами

Шоураннер «Фарго» и «Легиона» Ноа Хоули подтвердил, что его «Стартрек» получит новый актерский состав, но будет косвенно связан с уже существующим каноном.

У нас не будет Кирка или Пикарда. Мы начнем с нуля с тем же подходом, что использовали при работе над «Фарго»: когда первые три часа зритель думает, что у сериала ничего общего с фильмом, а потом находит деньги (герои картины братьев Коэн закопали ящик с деньгами — прим. редакции).

Также постановщик отметил, что Paramount отодвинула фильм на второй план — он в своего рода стазисе. Тем не менее работа над ним все еще продолжается. К примеру, сам Хоули закончил сценарий картины.

Ранее появилась информация, что студия мнется со «Стартреком» Ноа Хоули из-за истории, связанной со вспышкой опасного вируса.