Starz закрыл «Американских богов» после третьего сезона

На днях завершился третий сезон сериала в жанре городское фэнтези «Американские боги» по одноимённому роману Нила Геймана. И «завершился» здесь в неутешительном значении — как пишет Deadline, Starz закрыл сериал.

Впрочем, издание отмечает, что представители канала и студия не относятся прям так категорично к закрытию — у создателей определённо есть планы на ТВ-фильм, чтобы закрыть оставшиеся сюжетные линии. К несчастью, рейтинги шоу падали от сезона к сезону, и потому надежда на достойный финал исчезающе мала.

В третьем сезоне сериала авторы уделили внимание событиям в Лейксайде и Тени, который изо всех сил старается откреститься от своего происхождения. Кроме того, набирал обороты конфликт новых и старых богов.