Starz закрыл «Американских богов» после третьего сезона

На днях завершился третий сезон сериала в жанре городское фэнтези «Американские боги» по одноимённому роману Нила Геймана. И «завершился» здесь в неутешительном значении — как пишет Deadline, Starz закрыл сериал.
Впрочем, издание отмечает, что представители канала и студия не относятся прям так категорично к закрытию — у создателей определённо есть планы на ТВ-фильм, чтобы закрыть оставшиеся сюжетные линии. К несчастью, рейтинги шоу падали от сезона к сезону, и потому надежда на достойный финал исчезающе мала.
В третьем сезоне сериала авторы уделили внимание событиям в Лейксайде и Тени, который изо всех сил старается откреститься от своего происхождения. Кроме того, набирал обороты конфликт новых и старых богов.
Читайте также
Как «Американские боги» послали к чёрту законы телевидения. Обзор
Сериал буквально издевается над всеми правилами того, как положено рассказывать истории, он сумбурен и похож на сон — но этим и радует.
Исполнитель роли Ананси рассказал об увольнении из сериала «Американские боги»
Орландо Джонс рассказал, что по мнению шоураннера, «злой Нэнси несёт неправильный посыл для темнокожей Америки».
«Американские боги»: первый трейлер третьего сезона
Шоу вернётся в начале 2021-го.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.