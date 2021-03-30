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    Новости

    Starz закрыл «Американских богов» после третьего сезона

    30 марта 2021
    Кот-император
    30.03.2021
    1971
    0 минут на чтение
    СМИ: Starz закрыл «Американских богов» после третьего сезона

    На днях завершился третий сезон сериала в жанре городское фэнтези «Американские боги» по одноимённому роману Нила Геймана. И «завершился» здесь в неутешительном значении — как пишет Deadline, Starz закрыл сериал.

    Впрочем, издание отмечает, что представители канала и студия не относятся прям так категорично к закрытию — у создателей определённо есть планы на ТВ-фильм, чтобы закрыть оставшиеся сюжетные линии. К несчастью, рейтинги шоу падали от сезона к сезону, и потому надежда на достойный финал исчезающе мала.

    В третьем сезоне сериала авторы уделили внимание событиям в Лейксайде и Тени, который изо всех сил старается откреститься от своего происхождения. Кроме того, набирал обороты конфликт новых и старых богов.

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    Кот-император
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