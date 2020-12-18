«Студия 101» открыла предзаказ настольной ролевой игры «Чужой»

Издательство «Студия 101» открыла предзаказ на выпуск русскоязычной версии настольной ролевой игры «Чужой» (Alien RPG).

Игра предлагает взять на себя роли космических дальнобойщиков, морпехов, пилотов или просто жителей колоний, которые ввязываются в борьбу корпораций, игры андроидов или охоту на монстров. Основными темами «Чужого» выступают «космические ужасы», «научно-фантастический боевик» и «чудеса». Игра поддерживает два режима: кинематографический (игры с готовыми персонажами на одну встречу, воссоздают дух фильмов) или режим кампании (для продолжительных игр с развитием героев).

Сага о чужих — это не просто история об инопланетных тварях. Это сказание о том, как человечество расплачивается за свою гордыню. Это история о семье и материнстве, о жертве и утрате. В ней поднимаются непростые вопросы искусственного разума и веры, а творец и его творения пытаются одолеть друг друга в борьбе за власть.

Это история о ненасытных корпорациях и о том, что даже превосходное оружие и современнейшие технологии никого не спасут от ужасов, которые таятся за пределами изведанной вселенной. Если постоянно совать свой нос куда не следует, наплевав на последствия, то кара не заставит себя ждать.

В игре «Чужой» вы будете путешествовать по суровым мирам Фронтира, по дальним рубежам исследованного космоса, где царит нищета и запустение. Здешние края не прощают ошибок. Именно тут вашим персонажам предстоит сразиться с демонами — причём не только с внутренними.