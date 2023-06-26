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    Стартовал предзаказ НРИ «По ту сторону Врат» — лавкрафтианского приключения

    26 июня 2023
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    26.06.2023
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    «Студия 101» открыла предзаказ ролевой игры «По ту сторону врат» — это ироничное лавкрафтианское приключение

    «Студия 101» открыла предзаказ настольной ролевой игры собственной разработки «По ту сторону Врат». Её называют ироничным лавкрафтианским приключением с элементами стратегии, но в жанры ещё можно записать альтернативную историю, городское фэнтези и мифологическое фэнтези.

    Действие происходит в окрестностях мифического города Аркхема, прочно обосновавшегося в реальности, похожей на нашу, но с альтернативной историей; в Мире Грёз, сотканном из мечтаний и страстей, а также в таинственной и полной опасностей Бездне. Вам предстоит взять на себя роли неравнодушных жителей Аркхема, каждый из которых жаждет встречи с Королём Самайна. Это игра про волшебных обывателей, которые дадут фору самым настоящим искателям приключений, в мире, где мифы Лавкрафта переплетаются с древними легендами и современными тенденциями, а космический ужас идёт рука об руку с горькой иронией.

    Команда написала для игры собственный сеттинг «Грёзы Ктулху», который опирается на мифы Ктулху и кельтские мифы. В этом же сеттинге и на схожей механике написана другая игра издательства — «Праздник в Ред-Хуке». Обе опираются на систему правил «Кадат», в которой используются дайспул и дескрипторные описания персонажей.

    В рамках предзаказа участники могут приобрести книги правил (два тома, которые можно условно поделить на «книгу игрока» и «книгу ведущего»), ширму, листы персонажей и другие аксессуары. Кроме того, в ходе предзаказа участники могут разблокировать сверхцели — и за первые дни удалось разблокировать четыре. Уже все участники получат значки, магниты, наклейки, связанные с ключевыми локациями в игре. Кроме того, издательство собирается выпустить публичный свод правил «Кадат», а так же открытую и бесплатную лицензию — ещё до выпуска книги.

    Первый том содержит описание основных правил, основную информацию о мире и местной версии города Аркхем, блок про создание персонажей, дополнительные правила и несколько приложений, включающих краткое описание ещё шести миров и литературу для вдохновения.

    Во втором томе приводятся подробные описания семи миров (Ультар, Земли Вечной Осени, Кадат и другие), для каждого приведён свой сценарий. Плюс, в книге описаны ситуативные правила, персонажи второго плана, противники и многое другое.

    Предзаказ будет идти ещё месяц. Ориентировочная дата отправки печатных книг и аксессуаров — октябрь 2023-го. PDF-версии материалов вышлют незадолго до начала печати тиража.

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