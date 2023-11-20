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    Новости

    Студия Aardman столкнулась с нехваткой пластичной глины для новых мультфильмов

    20 ноября 2023
    Фото аватара
    20.11.2023
    618
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    Cтудия Aardman, известная по «Уоллесу и Громиту» и «Побегу из курятника», столкнулась с нехваткой пластичной глины для работы над новыми стоп-моушн мультфильмами.

    Дело в том, что авторы все это время использовали глину Newclay Products, которую они считали лучшей. Но ее производитель закрылся весной этого года.

    Aardman скупила большую часть оставшихся запасов этой глины. Всего получилось около 40 коробок общим весом около 400 килограмм.

    Изначально сообщалось, что этого хватит только для одного нового мультфильма. Но студия поспешила уточнить, что материалов хватит «для текущего и будущего производства». Кроме того, компания уже давно работала над тем, как осуществить плавный переход с одной глины на другую.

    15 декабря на Netflix, кстати, выйдет новый мультфильм Aardman — сиквел «Побега из курятника» с подзаголовком Dawn of the Nugget.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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