Студия Full Moon Features делает треш-фильм «Барбигеймер»

Студия Full Moon Features Чарльза Бэнда запустила в производство фильм под названием «Барбигеймер», который сами авторы описывают как смесь комедии, драмы, боевика и апокалипсиса.

Напомним, «Барбигеймер» — событие, в рамках которого в кинотеатрах одновременно вышли «Барби» и «Оппенгеймер».

Сам Чарльз Бэнд известен своими трешовыми фильмами категории B вроде «Спекшегося», «Зловещего Бонга» и не только.

По сюжету глубоко в Доллсвилле группа кукол-женщин во главе с блестящим доктором Барбигеймером создает атомную бомбу, чтобы свергнуть патриархат раз и навсегда!

Картина должна выйти в праздничный сезон 2023 года.