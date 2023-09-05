Студия Full Moon Features делает треш-фильм «Барбигеймер»

Студия Full Moon Features Чарльза Бэнда запустила в производство фильм под названием «Барбигеймер», который сами авторы описывают как смесь комедии, драмы, боевика и апокалипсиса.
Напомним, «Барбигеймер» — событие, в рамках которого в кинотеатрах одновременно вышли «Барби» и «Оппенгеймер».
Сам Чарльз Бэнд известен своими трешовыми фильмами категории B вроде «Спекшегося», «Зловещего Бонга» и не только.
По сюжету глубоко в Доллсвилле группа кукол-женщин во главе с блестящим доктором Барбигеймером создает атомную бомбу, чтобы свергнуть патриархат раз и навсегда!
Картина должна выйти в праздничный сезон 2023 года.
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