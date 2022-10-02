Студию-разработчика Disco Elysium покинули несколько ключевых сотрудников

Один из разработчиков Disco Elysium Мартин Луига опубликовал на The Medium пост, в котором рассказал о расформировании команды ZA/UM — авторов, которые до создания игровой студии занимались книгой, сценариями и настольными ролевыми играми по вселенной Disco Elysium. Уже из этой команды в своё время была сформирована игровая студия, которая и разработала видеоигру.
Луига добавил, что с конца 2021-го студию-разработчика Disco Elysium покинули геймдизанер Роберт Курвиц, художник Александр Ростов и ведущая сценаристка Хелен Хиндпер. Он также подчеркнул, что это плохие новости для тех, кто ждёт сиквел Disco Elysium.
Причиной роспуска «культурной команды» Луига называет тот факт, что она «больше не олицетворяет собой ту идею, на которой была основана».
Люди и идеи должны быть вечными; организации могут быть временными. Я считаю, наша команда была успешной и большинство ошибок, которые мы допустили, определены социокультурными условиями, в которых мы оказались.
В комментариях к записи Луига намекнул, что речь идёт о некоторых коллегах:
Представьте себе клептоманов. Только вместо того, чтобы воровать, скажем, леденцы, они изо всех сил манипулируют десятками людей, чтобы в конце концов украсть их у самих себя. Просто потому что эти клептоманы очень опытны в подобных операциях. На самом деле, это то, чем они занимаются постоянно. Один из этих парней стал фигурантом первого в Эстонии дела о мошенничестве с инвестициями. В любом случае, я не знаю, смогли бы мы найти первоначальные инвестиции на разработку без этих людей.
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