«Супермен мертв» — первый тизер финала «Супермена и Лоис»

Канал The CW опубликовал первый тизер-трейлер четвертого и заключительного сезона «Супермена и Лоис».
В основу финала ляжет комикс «Смерть и возвращение Супермена», в котором Человек из стали погибает во время боя с Думсдэем.
Напомним, «Супермен и Лоис» был последним сериалом The CW по комиксам DC. Решение о закрытии проекта приняла Warner Bros., которая не хотела, чтобы шоу конкурировало с грядущим фильмом Джеймса Ганна.
Премьера состоится 17 октября.
Трейлер
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