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    Свежие кадры готического триллера «Бледно-голубой глаз» про молодого Эдгара Аллана По

    26 октября 2022
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    26.10.2022
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    Vanity Fair опубликовал первые кадры готического триллера «Бледно-голубой глаз» (The Pale Blue Eye) — это экранизация одноимённого романа Луи Байярда, к которой примешана биография знаменитого Эдгара Аллана По.

    Действие картины разворачивается вокруг отставного констебля Августа Лэндора, которого нанимают, чтобы расследовать убийства в военной академии в Вест-Поинте. Один из курсантов академии — как раз тот самый стеснительный юноша По. Он увлекается ужасами и оккультизмом, что может помочь Лэндору в расследовании.

    Фильм поставил актёр и режиссёр Скотт Купер («Из пекла», «Оленьи рога», «Недруги»). Роль Лэндора исполнил Кристиан Бейл, а По воплотил Гарри Меллинг. Кроме того, в фильме сыграли Джиллиан Андерсен, Шарлотта Генсбур, Люси Бойнтон, Тоби Джонс и Рэйф Сполл.

    Свежие кадры готического триллера «Бледно-голубой глаз» про молодого Эдгара Аллана По Свежие кадры готического триллера «Бледно-голубой глаз» про молодого Эдгара Аллана По 4 Свежие кадры готического триллера «Бледно-голубой глаз» про молодого Эдгара Аллана По 3 Свежие кадры готического триллера «Бледно-голубой глаз» про молодого Эдгара Аллана По 2 Свежие кадры готического триллера «Бледно-голубой глаз» про молодого Эдгара Аллана По 1

    «Бледно-голубой глаз» сперва выйдет в некоторых кинотеатрах в декабре, а 6 января станет доступен на Netflix.

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