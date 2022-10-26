Свежие кадры готического триллера «Бледно-голубой глаз» про молодого Эдгара Аллана По

Vanity Fair опубликовал первые кадры готического триллера «Бледно-голубой глаз» (The Pale Blue Eye) — это экранизация одноимённого романа Луи Байярда, к которой примешана биография знаменитого Эдгара Аллана По.

Действие картины разворачивается вокруг отставного констебля Августа Лэндора, которого нанимают, чтобы расследовать убийства в военной академии в Вест-Поинте. Один из курсантов академии — как раз тот самый стеснительный юноша По. Он увлекается ужасами и оккультизмом, что может помочь Лэндору в расследовании.

Фильм поставил актёр и режиссёр Скотт Купер («Из пекла», «Оленьи рога», «Недруги»). Роль Лэндора исполнил Кристиан Бейл, а По воплотил Гарри Меллинг. Кроме того, в фильме сыграли Джиллиан Андерсен, Шарлотта Генсбур, Люси Бойнтон, Тоби Джонс и Рэйф Сполл.

«Бледно-голубой глаз» сперва выйдет в некоторых кинотеатрах в декабре, а 6 января станет доступен на Netflix.