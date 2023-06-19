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    Сын Джека Кирби раскритиковал документалку про Стэна Ли

    19 июня 2023
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    19.06.2023
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    Сын Джека Кирби раскритиковал документалку про Стэна Ли

    Нил Кирби, сын художника комиксов Джека Кирби, после выхода документалки про Стэна Ли раскритиковал фильм.

    По его словам, имя Джека Кирби упоминается в картине лишь вскользь, тогда как сам художник помогал Стэну Ли со многими персонажами и историями.

    Взять, например, Фантастическую четвергку. Кирби назвал Бена Гримма в честь своего отца Бенджамина, а Сью Шторм — в честь старшей дочери Сьюзан.

    Нил отметил, что его отец по 14-16 часов работал над комиксами в своем подвале. И ему кажется, что в документалке стоило бы отдать должное не только Стэну Ли, но и другим авторам, которые трудились в тех же условиях и внесли неоценимый вклад в Marvel.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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