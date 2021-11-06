Съёмки продолжения «Чёрной пантеры» приостановили из-за травмы Летиши Райт

The Hollywood Reporter сообщает, что съёмки фильма Marvel «Черная пантера: Ваканда навсегда» временно отложены из-за травмы, полученной актрисой Летишей Райт.

Райт получила травму в конце августа во время съёмок фильма Бостоне. Тогда Marvel Studios заявила, что её травма не повлияет на график съемок фильма. По прошествии двух месяцев Райт так и не вернулась к съёмкам, которые проходили в основном в Атланте. В этот период режиссер Райан Куглер снимал сцены без участия актрисы.

Представители актрисы сообщили, что сейчас Райт находится в процессе восстановления и вернётся к работе в начале следующего года.

Согласно источникам, производство отложено, чтобы составить лучшее расписание съемок и успеть к назначенной премьере 11 ноября. Пока что её не планируют сдвигать даже с учётом отложенных съёмок — ранее релиз переносили с 8 июля.

Летиша Райт исполняет роль Шури, сестры Т’Чаллы. Её героиня стала центральной в истории после смерти Чедвика Боузмана.