Сюжет «Дэдпула 3» развернется до событий «Логана»

Хью Джекман в одном из интервью рассказал, что сюжет «Дэдпула 3» с Росомахой развернутся до событий «Логана», так что фильм не перепишет канон.
Также актер отметил, что в картине у Росомахи будут крайне напряженные отношения с Дэдпулом, поскольку они полные противоположности.
Логан хочет находиться в миллионе миль от Дэдпула. Или вмазать ему, если тот подойдет. Увы, в фильме между ними будет не миллион миль. Так что я, скорее всего, вмажу ему.
Вместе с этим Джекман признался, что не знает, вернется ли к роли Логана после нового фильма, потому что он никогда не загадывает наперед.
«Дэдпул 3» выйдет в ноябре 2024 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Забыть всё«Вспомнить всё» по-нашему.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.