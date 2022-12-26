Сюжет «Дэдпула 3» развернется до событий «Логана»

Хью Джекман в одном из интервью рассказал, что сюжет «Дэдпула 3» с Росомахой развернутся до событий «Логана», так что фильм не перепишет канон.

Также актер отметил, что в картине у Росомахи будут крайне напряженные отношения с Дэдпулом, поскольку они полные противоположности.

Логан хочет находиться в миллионе миль от Дэдпула. Или вмазать ему, если тот подойдет. Увы, в фильме между ними будет не миллион миль. Так что я, скорее всего, вмажу ему.

Вместе с этим Джекман признался, что не знает, вернется ли к роли Логана после нового фильма, потому что он никогда не загадывает наперед.

«Дэдпул 3» выйдет в ноябре 2024 года.