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    Новости

    Сюжет «Дэдпула 3» развернется до событий «Логана»

    26 декабря 2022
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    26.12.2022
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    Сюжет «Дэдпула 3» развернется до событий «Логана»

    Хью Джекман в одном из интервью рассказал, что сюжет «Дэдпула 3» с Росомахой развернутся до событий «Логана», так что фильм не перепишет канон.

    Также актер отметил, что в картине у Росомахи будут крайне напряженные отношения с Дэдпулом, поскольку они полные противоположности.

    Логан хочет находиться в миллионе миль от Дэдпула. Или вмазать ему, если тот подойдет. Увы, в фильме между ними будет не миллион миль. Так что я, скорее всего, вмажу ему.

    Вместе с этим Джекман признался, что не знает, вернется ли к роли Логана после нового фильма, потому что он никогда не загадывает наперед.

    «Дэдпул 3» выйдет в ноябре 2024 года.

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