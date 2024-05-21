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    Сюжетный трейлер Elden Ring: Shadow of the Erdtree

    21 мая 2024
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    21.05.2024
    285
    0 минут на чтение
    Сюжетный трейлер Elde

    FromSoftware опубликовала сюжетный трейлер дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring.

    Это будет первое и последнее DLC, действие которого развернется в Стране теней. Игроков ждут новые локации (в том числе еще одно ядовитое болото), враги, боссы и оружие со снаряжением.

    Релиз состоится 21 июня на всех основных платформах. Цена вопроса — 40 долларов или 2399 рублей.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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