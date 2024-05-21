Сюжетный трейлер Elden Ring: Shadow of the Erdtree

FromSoftware опубликовала сюжетный трейлер дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring.

Это будет первое и последнее DLC, действие которого развернется в Стране теней. Игроков ждут новые локации (в том числе еще одно ядовитое болото), враги, боссы и оружие со снаряжением.

Релиз состоится 21 июня на всех основных платформах. Цена вопроса — 40 долларов или 2399 рублей.