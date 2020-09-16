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    Новости

    Тайка Вайтити поставит пилот комедийного сериала о пиратах для HBO Max

    16 сентября 2020
    Кот-император
    16.09.2020
    1501
    0 минут на чтение
    Тайка Вайтити поставит пилот комедийного сериала о пиратах для HBO Max

    HBO Max заказал комедийный сериал о пиратах Our Flag Means Death («Наш флаг означает смерть»), для работы над которым пригласил режиссёра Тайку Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Кролик Джоджо»), сценариста Дэвида Дженкинса («Земляне») и продюсера Гаррета Баша («Однажды ночью», «Чем мы заняты в тени»).

    Действие шоу развернётся в начале XVIII века вокруг английского аристократа Стида Боннета, который решил стать пиратом. Его историю несколько раз обыгрывали в популярной культуре — например, в игре Assassin’s Creed IV: Black Flag и романе Тима Пауэрса «На странных берегах».

    Дженкинс выступит шоураннером, а Вайтити снимет первый эпизод, он же займёт должность исполнительного продюсера. Но сперва режиссёр закончит работу над четвёртой частью «Тора».

    Помимо кинокомикса, Вайтити занят спортивной драмой Next Goal Wins и мультсериалами по вселенной «Чарли и шоколадная фабрика».

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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