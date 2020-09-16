Тайка Вайтити поставит пилот комедийного сериала о пиратах для HBO Max

HBO Max заказал комедийный сериал о пиратах Our Flag Means Death («Наш флаг означает смерть»), для работы над которым пригласил режиссёра Тайку Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Кролик Джоджо»), сценариста Дэвида Дженкинса («Земляне») и продюсера Гаррета Баша («Однажды ночью», «Чем мы заняты в тени»).
Действие шоу развернётся в начале XVIII века вокруг английского аристократа Стида Боннета, который решил стать пиратом. Его историю несколько раз обыгрывали в популярной культуре — например, в игре Assassin’s Creed IV: Black Flag и романе Тима Пауэрса «На странных берегах».
Дженкинс выступит шоураннером, а Вайтити снимет первый эпизод, он же займёт должность исполнительного продюсера. Но сперва режиссёр закончит работу над четвёртой частью «Тора».
Помимо кинокомикса, Вайтити занят спортивной драмой Next Goal Wins и мультсериалами по вселенной «Чарли и шоколадная фабрика».
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Никаких подробностей о фильме нет.
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