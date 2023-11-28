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    Тайке Вайтити было неинтересно работать на «Тором»

    28 ноября 2023
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    28.11.2023
    470
    1 минута на чтение
    Тайке Вайтити было неинтересно работать на «Тором»

    Тайка Вайтити в одном из интервью рассказал, что с самого начала был не заинтересован в работе над «Тором: Рагнарек» в качестве режиссера.

    Но, по словам постановщика, тогда он был беден, и ему нужно было как-то прокормить семью.

    Знаете? У меня не было интереса снимать такие фильмы. Это не входило в мои режиссерские планы. Но я был беден, и у меня тогда только появился второй ребенок. Я подумал: «Это хорошая возможность прокормить этих детей».

    Вайтити признался, что в детстве никогда не читал комиксов про Тора, потому что он — один из самых непопулярных героев. А когда его взяли в качестве режиссера «Рагнарека», он все же решил почитать один или «18 страниц», и все равно не понял этого персонажа.

    Режиссер считает, что Marvel обратилась к нему для съемок триквела во франшизе от безысходности.

    Я подумал: «Ну, раз они позвонили мне, то это действительно дно бочки».

    При этом, однако, Вайтити остался вполне доволен и не держит на студию зла:

    Я люблю Marel, мне нравилось работать с ними. Мне нравится Крис. У меня никогда не было чувства, что меня обманывают. У нас были открытые отношения, так что, если они хотят видеть кого-то другого, я не против. Если позовут, я бы с ними снова переспал.

    Напомним, Тайка Вайтити не будет работать над пятой частью «Тора». Кто снимет новый фильм, пока непонятно.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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