«Тебе понадобится оружие. Большое оружие» — трейлер «Monster Hunter: Легенды гильдии»

Netflix представил трейлер анимационной картины «Monster Hunter: Легенды гильдии» (в оригинале Monster Hunter: Legends of the Guild).
В центре сюжета парень по имени Эйден (он появлялся в некоторых играх), который должен сразиться с уничтожающим все на своем пути древним драконом, чтобы спасти родную деревню. К счастью, в этом ему помогут профессиональные охотники на чудовищ.
За производство отвечает студия Pure Imagination. А сценарий написал Джошуа Файн, приложивший руку к мультсериалу «Великий Человек-паук».
Премьера состоится 12 августа.
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