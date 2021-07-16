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    Новости

    «Тебе понадобится оружие. Большое оружие» — трейлер «Monster Hunter: Легенды гильдии»

    16 июля 2021
    16.07.2021
    449
    0 минут на чтение
    «Тебе понадобится оружие. Огромное оружие» — трейлер «Monster Hunter: Легенды гильдии»

    Netflix представил трейлер анимационной картины «Monster Hunter: Легенды гильдии» (в оригинале Monster Hunter: Legends of the Guild).

    В центре сюжета парень по имени Эйден (он появлялся в некоторых играх), который должен сразиться с уничтожающим все на своем пути древним драконом, чтобы спасти родную деревню. К счастью, в этом ему помогут профессиональные охотники на чудовищ.

    За производство отвечает студия Pure Imagination. А сценарий написал Джошуа Файн, приложивший руку к мультсериалу «Великий Человек-паук».

    Премьера состоится 12 августа.

     

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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