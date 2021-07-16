«Тебе понадобится оружие. Большое оружие» — трейлер «Monster Hunter: Легенды гильдии»

Netflix представил трейлер анимационной картины «Monster Hunter: Легенды гильдии» (в оригинале Monster Hunter: Legends of the Guild).

В центре сюжета парень по имени Эйден (он появлялся в некоторых играх), который должен сразиться с уничтожающим все на своем пути древним драконом, чтобы спасти родную деревню. К счастью, в этом ему помогут профессиональные охотники на чудовищ.

За производство отвечает студия Pure Imagination. А сценарий написал Джошуа Файн, приложивший руку к мультсериалу «Великий Человек-паук».

Премьера состоится 12 августа.