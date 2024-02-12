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    «Тебе знакомо понятие эволюции?» — свежий трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство»

    12 февраля 2024
    Фото аватара
    12.02.2024
    109
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    «Тебе знакомо понятие эволюции?» — новый трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство»

    20th Century Studios поделилась свежим трейлером фильма «Планета обезьян: Новое царство».

    Действие развёрнется спустя 300 лет после событий ленты «Планета обезьян: Война» 2017 года. Многочисленные кланы приматов процветают — в то время как остатки человечества окончательно одичали. Один из вождей обезьян, Проксимус Цезарь, планирует захватить другие кланы, а шимпанзе по имени Ноа встречает девушку Мэй и отправляется в опасное путешествие, которое может раз и навсегда изменить судьбу мира.

    Премьера состоится 10 мая этого года. Изначально фильм должен был выйти на две недели позже, однако дату премьеры перенесли, чтобы не мешать выходу «Фуриосы» (22 мая).

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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