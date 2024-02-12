«Тебе знакомо понятие эволюции?» — свежий трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство»

20th Century Studios поделилась свежим трейлером фильма «Планета обезьян: Новое царство».

Действие развёрнется спустя 300 лет после событий ленты «Планета обезьян: Война» 2017 года. Многочисленные кланы приматов процветают — в то время как остатки человечества окончательно одичали. Один из вождей обезьян, Проксимус Цезарь, планирует захватить другие кланы, а шимпанзе по имени Ноа встречает девушку Мэй и отправляется в опасное путешествие, которое может раз и навсегда изменить судьбу мира.

Премьера состоится 10 мая этого года. Изначально фильм должен был выйти на две недели позже, однако дату премьеры перенесли, чтобы не мешать выходу «Фуриосы» (22 мая).