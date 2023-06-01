Текучка кадров и упор на микротранзакции — что пошло не так с разработкой Redfall

Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал материал, в котором подробно рассказал о проблемной разработке провалившейся Redfall от Arkane.
Игра не понравилась как критикам (54% на сайте Metacritic), так и обычным геймерам (68% отзывов в Steam отрицательные).
Тезисно пересказываем основные моменты:
- Redfall запустили в разработку в 2018 году, когда ZeniMax рассматривала возможности продать бизнес и требовала от своих студий делать игры-сервисы с микротранзакциями;
- Изначально в игре планировались микротранзакции, хотя авторам эта идея не нравилась. От этого отказались только в 2021 году;
- У студии не было четкого творческого видения Redfall, ее питчили как «мультиплеерную игру Arkane», а в качестве референса использовались Borderlands и Far Cry;
- Также Arkane страдала от нехватки кадров, ветераны покидали студию из-за нежелания делать мультиплеерный проект;
- Ближе к концу разработки Redfall в студии осталось около 30% сотрудников, которые принимали участие в работе над Prey;
- После сделки с Microsoft разработчики надеялись, что компания отменит Redfall, но она не стала вмешиваться в процесс;
- Те, кто играл в Redfall в 2021 году, были удивлены, что релизная версия несильно изменилась.
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