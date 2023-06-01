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    Новости

    Текучка кадров и упор на микротранзакции — что пошло не так с разработкой Redfall

    1 июня 2023
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    01.06.2023
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    Текучка кадров и упор на микротранзакции — что пошло не так с разработкой Redfall

    Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал материал, в котором подробно рассказал о проблемной разработке провалившейся Redfall от Arkane.

    Игра не понравилась как критикам (54% на сайте Metacritic), так и обычным геймерам (68% отзывов в Steam отрицательные).

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • Redfall запустили в разработку в 2018 году, когда ZeniMax рассматривала возможности продать бизнес и требовала от своих студий делать игры-сервисы с микротранзакциями;
    • Изначально в игре планировались микротранзакции, хотя авторам эта идея не нравилась. От этого отказались только в 2021 году;
    • У студии не было четкого творческого видения Redfall, ее питчили как «мультиплеерную игру Arkane», а в качестве референса использовались Borderlands и Far Cry;
    • Также Arkane страдала от нехватки кадров, ветераны покидали студию из-за нежелания делать мультиплеерный проект;
    • Ближе к концу разработки Redfall в студии осталось около 30% сотрудников, которые принимали участие в работе над Prey;
    • После сделки с Microsoft разработчики надеялись, что компания отменит Redfall, но она не стала вмешиваться в процесс;
    • Те, кто играл в Redfall в 2021 году, были удивлены, что релизная версия несильно изменилась.
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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