Текучка кадров и упор на микротранзакции — что пошло не так с разработкой Redfall

Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал материал, в котором подробно рассказал о проблемной разработке провалившейся Redfall от Arkane.

Игра не понравилась как критикам (54% на сайте Metacritic), так и обычным геймерам (68% отзывов в Steam отрицательные).

Тезисно пересказываем основные моменты: