«Теперь они знают, что я приду за ними» — первый трейлер мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Сегодня вышел дебютный трейлер грядущего мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще».
Шоураннером выступает ветеран анимации Брюс Тимм, который приложил руку ко многим проектам про Темного рыцаря, включая культовый мультсериал 1992 года.
Авторы вдохновлялись нуарными детективными фильмами, поэтому действие «Крестоносца в плаще» развернется в 1940-х годах.
Главных героев озвучили Хеймиш Линклейтер (Бэтмен), Кристина Риччи (Женщина-кошка), Дидрих Бадер (Двуликий), Джейми Чон (Харли Квинн) и другие.
Премьера состоится 1 августа на Amazon Prime Video.
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