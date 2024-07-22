Tesla запустит массовое производство гуманоидных роботов в 2026 году

Предприниматель Илон Маск заявил, что в 2025 году Tesla запустит производство человекоподобных роботов для внутреннего пользования. Об этом он написал в своем X-профиле.

Пока речь идет о нескольких тысячах роботов. Что касается массового производства ИИ-помощников для других компаний, то оно начнется лишь в 2026-м.

Tesla представила своего первого человекоподобного робота еще в 2022 году. Проекту дали название Optimus. Компания стремится к экономически эффективному производству Optimus, при котором стоимость одного робота составит около 10 тысяч долларов.