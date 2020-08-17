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    Новости

    Автор «Дома совы» рассказала про героиню-бисексуалку. Алекс Хирш вспомнил, что 8 лет назад Disney запрещал таких персонажей

    17 августа 2020
    Кот-император
    17.08.2020
    3300
    2 минуты на чтение
    Создательница «Дома совы» рассказала про героиню-бисексуалку. Алекс Хирш вспомнил, что 8 лет назад Disney запрещал таких персонажей

    В середине августа западные СМИ рассказали, что канал Disney впервые представил в главной роли ЛГБТ-персонажа в своём проекте. Речь шла про подростковый мультсериал Даны Террас «Дом совы».

    «Дом совы» рассказывает об обычной 14-летней девочке Луз, которая попадает в магический мир. Там она становится ученицей опасной и разыскиваемой колдуньи Ида. О мультсериале мы подробно писали ранее:

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     Марина Беляева |  03.04.2020

    История девочки и ведьмы в мире колдовства и «страдающего средневековья».

    В некоторых эпизодах Луз давала понять, что ей по душе мальчики, но вот в двух недавних сериях (Enchanting Grom Fright и Wing It Like Witches) попаданку свели с антагонисткой Эмити — хладнокровной ученицей «Школы магов». Эмити пригласила Луз на бал, где они танцевали.

    Поклонники мультсериала сразу построили теории об ориентации девочки и уточнили у Даны. Создательница всё подтвердила:

    В ходе производства я давала понять, что планирую поставить квир-подростка на главную роль. Из меня ужасная лгунья, так что это было сложно скрывать, хах. Когда нам всё-таки дали «зелёный свет», некоторые люди из руководства Disney говорили мне, что я не могу показывать на экране любые гомо- или бисексуальные отношения на Disney Channel.

    Я би! Я хочу писать би-персонажа, чёрт возьми. К счастью, моя твердолобость окупилась, и теперь я очень рада поддержке руководства Disney. 

    Бывший супервайзер анимации «Дома совы» Спенсер Ван поделился раскадровкой сцены с танцем и написал, что впервые работал над чем-то, что хоть отдалённо напоминает квир-отношения.

    Ещё одну историю с руководством Disney вспомнил и Алекс Хирш, создатель «Гравити Фолз». Он тоже работает над «Совиным домом» — озвучивает персонажей. Хирш рассказал, что в 2012 руководство также запретило ему любым образом обыгрывать ЛГБТ-отношения. (Вероятно, Хирш говорил в контексте главных ролей, потому что в мультсериале появлялись намёки на ЛГБТ среди статистов.) Цензор компании пояснил, что это не подходит для канала, попросил исправить идею и позвонить по телефону. Хирш посчитал, что диалог по телефону нужен был для того, чтобы не сохранились следы переписки.

    Кроме того, если у вас есть проблема с этим [принятием ЛГБТ], то обратитесь к вашему психотерапевту или к кому-то в вашем окружении, кто сказал вам бояться чего-то нормального. Вам оказали медвежью услугу, вы ещё можете вырасти. ЛГБТ-существуют. Раз они живут с вашими предрассудками,  то и вы сможете с этими людьми.

    Ранее Террас занималась раскадровкой «Гравити Фолз» и выступала режиссёром некоторых серий «Утиных историй».

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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