Автор «Дома совы» рассказала про героиню-бисексуалку. Алекс Хирш вспомнил, что 8 лет назад Disney запрещал таких персонажей

В середине августа западные СМИ рассказали, что канал Disney впервые представил в главной роли ЛГБТ-персонажа в своём проекте. Речь шла про подростковый мультсериал Даны Террас «Дом совы».

«Дом совы» рассказывает об обычной 14-летней девочке Луз, которая попадает в магический мир. Там она становится ученицей опасной и разыскиваемой колдуньи Ида. О мультсериале мы подробно писали ранее:

В некоторых эпизодах Луз давала понять, что ей по душе мальчики, но вот в двух недавних сериях (Enchanting Grom Fright и Wing It Like Witches) попаданку свели с антагонисткой Эмити — хладнокровной ученицей «Школы магов». Эмити пригласила Луз на бал, где они танцевали.

Поклонники мультсериала сразу построили теории об ориентации девочки и уточнили у Даны. Создательница всё подтвердила:

I'm bi! I want to write a bi character, dammit! Luckily my stubbornness paid off and now I am VERY supported by current Disney leadership. (Thank you @NashRiskin and team!) Not to mention the amazingness of this crew.

В ходе производства я давала понять, что планирую поставить квир-подростка на главную роль. Из меня ужасная лгунья, так что это было сложно скрывать, хах. Когда нам всё-таки дали «зелёный свет», некоторые люди из руководства Disney говорили мне, что я не могу показывать на экране любые гомо- или бисексуальные отношения на Disney Channel.

Я би! Я хочу писать би-персонажа, чёрт возьми. К счастью, моя твердолобость окупилась, и теперь я очень рада поддержке руководства Disney.

Бывший супервайзер анимации «Дома совы» Спенсер Ван поделился раскадровкой сцены с танцем и написал, что впервые работал над чем-то, что хоть отдалённо напоминает квир-отношения.

