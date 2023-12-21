The Last of Us от HBO и «Скотт Пилигрим» попали в топ-20 лучших сериалов в 2023 году по версии Metacritic

Metacritic составил список из 20 лучших сериалов в 2023 году, основываясь на самых высоких оценках в агрегаторе.

Фантастики в топе оказалось немного. Так, в него попала ТВ-адаптация The Last of Us от HBO и анимационный сериал «Скотт Пилигрим жмет на газ».

Вот как выглядит весь список:

«Заплутавшие» — 88 баллов; «Грызня» — 86 баллов; Документалка Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York — 85 баллов; Dreaming Whilst Black — 85 баллов; «Я – Дева» — 85 баллов; «Покерфейс» — 84 балла; «Одни из нас» — 84 балла; Документалка The American Buffalo — 84 балла; «Украденная молодость» — 83 балла; «Маленький огонек» — 83 балла; «Канк на Земле» — 82 балла; «Скотт Пилигрим жмёт на газ» — 82 балла; «Выгодное предложение» — 82 балла; Документалка Telemarketers — 81 балл; «Билл Расселл: Легенда» — 81 балл; Everyone Else Burns и Mayflies — 80 баллов; Everyone Else Burns и Mayflies — 80 баллов; «Лживая взрослая жизнь» — 79 баллов «Правосудие: Первобытный город» — 79 баллов «Связанные насмерть» — 79 баллов.

Примечание редакции: Everyone Else Burns и Mayflie поделили между собой 16 и 17 места.