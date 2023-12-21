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    The Last of Us от HBO и «Скотт Пилигрим» попали в топ-20 лучших сериалов в 2023 году по версии Metacritic

    21 декабря 2023
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    21.12.2023
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    The Last of Us от HBO и «Скотт Пилигрим» попали в топ-20 лучших сериалов в 2023 году по версии Metacritic

    Metacritic составил список из 20 лучших сериалов в 2023 году, основываясь на самых высоких оценках в агрегаторе.

    Фантастики в топе оказалось немного. Так, в него попала ТВ-адаптация The Last of Us от HBO и анимационный сериал «Скотт Пилигрим жмет на газ».

    Вот как выглядит весь список:

    1. «Заплутавшие» — 88 баллов;
    2. «Грызня» — 86 баллов;
    3. Документалка Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York — 85 баллов;
    4. Dreaming Whilst Black — 85 баллов;
    5. «Я – Дева» — 85 баллов;
    6. «Покерфейс» — 84 балла;
    7. «Одни из нас» — 84 балла;
    8. Документалка The American Buffalo — 84 балла;
    9. «Украденная молодость» — 83 балла;
    10. «Маленький огонек» — 83 балла;
    11. «Канк на Земле» — 82 балла;
    12. «Скотт Пилигрим жмёт на газ» — 82 балла;
    13. «Выгодное предложение» — 82 балла;
    14. Документалка Telemarketers — 81 балл;
    15. «Билл Расселл: Легенда» — 81 балл;
    16. Everyone Else Burns и Mayflies — 80 баллов;
    17. Everyone Else Burns и Mayflies — 80 баллов;
    18. «Лживая взрослая жизнь» — 79 баллов
    19. «Правосудие: Первобытный город» — 79 баллов
    20. «Связанные насмерть» — 79 баллов.

    Примечание редакции: Everyone Else Burns и Mayflie поделили между собой 16 и 17 места.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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