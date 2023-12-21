The Last of Us от HBO и «Скотт Пилигрим» попали в топ-20 лучших сериалов в 2023 году по версии Metacritic

Metacritic составил список из 20 лучших сериалов в 2023 году, основываясь на самых высоких оценках в агрегаторе.
Фантастики в топе оказалось немного. Так, в него попала ТВ-адаптация The Last of Us от HBO и анимационный сериал «Скотт Пилигрим жмет на газ».
Вот как выглядит весь список:
- «Заплутавшие» — 88 баллов;
- «Грызня» — 86 баллов;
- Документалка Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York — 85 баллов;
- Dreaming Whilst Black — 85 баллов;
- «Я – Дева» — 85 баллов;
- «Покерфейс» — 84 балла;
- «Одни из нас» — 84 балла;
- Документалка The American Buffalo — 84 балла;
- «Украденная молодость» — 83 балла;
- «Маленький огонек» — 83 балла;
- «Канк на Земле» — 82 балла;
- «Скотт Пилигрим жмёт на газ» — 82 балла;
- «Выгодное предложение» — 82 балла;
- Документалка Telemarketers — 81 балл;
- «Билл Расселл: Легенда» — 81 балл;
- Everyone Else Burns и Mayflies — 80 баллов;
- Everyone Else Burns и Mayflies — 80 баллов;
- «Лживая взрослая жизнь» — 79 баллов
- «Правосудие: Первобытный город» — 79 баллов
- «Связанные насмерть» — 79 баллов.
Примечание редакции: Everyone Else Burns и Mayflie поделили между собой 16 и 17 места.
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