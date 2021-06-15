THQ Nordic анонсировала ELEX II — есть первые подробности игры

В сети раньше времени появился кинематографический трейлер ELEX II, а вскоре после этого THQ Nordic официально представила игру от Piranha Bytes.
Немецкое издание поделилось некоторыми подробностями о проекте, а мы тезисно пересказали основные моменты.
- В центре сюжета вновь будет Джакс, который должен вернуться из изгнания и объединить фракции;
- Переноса сохранений из первой части не будет — герой потеряет все навыки и вновь сможет выбирать, по какому пути ему следовать;
- Ни в одной игре Piranha Bytes не было такого количества диалогов и сюжетных линий;
- Прохождение займет около 60 часов, а со всеми побочными активностями — гораздо больше времени;
- Система компаньонов из первой части вернется, герой сможет брать с собой как старых знакомых, так и новых персонажей;
- В ELEX II будет открытый мир, состоящий как из старых локаций (их сильно изменили), так и совершенно новых;
- Реактивный ранец позволит не только плавать, но и летать, как Боба Фетт из «Звездных войн»;
- Поскольку Джакс теперь будет более подвижным в воздухе, в игре появятся бои с летающими противниками;
- Систему морали переделали, теперь она больше напоминает таковую из Mass Effect.
У ELEX II пока нет даты выхода. Она будет доступна на всех основных платформах.
Трейлер
Скриншоты
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.