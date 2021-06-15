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    THQ Nordic анонсировала ELEX II — есть первые подробности игры

    15 июня 2021
    15.06.2021
    551
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    В сети раньше времени появился кинематографический трейлер ELEX II, а вскоре после этого THQ Nordic официально представила игру от Piranha Bytes.

    Немецкое издание поделилось некоторыми подробностями о проекте, а мы тезисно пересказали основные моменты.

    • В центре сюжета вновь будет Джакс, который должен вернуться из изгнания и объединить фракции;
    • Переноса сохранений из первой части не будет — герой потеряет все навыки и вновь сможет выбирать, по какому пути ему следовать;
    • Ни в одной игре Piranha Bytes не было такого количества диалогов и сюжетных линий;
    • Прохождение займет около 60 часов, а со всеми побочными активностями — гораздо больше времени;
    • Система компаньонов из первой части вернется, герой сможет брать с собой как старых знакомых, так и новых персонажей;
    • В ELEX II будет открытый мир, состоящий как из старых локаций (их сильно изменили), так и совершенно новых;
    • Реактивный ранец позволит не только плавать, но и летать, как Боба Фетт из «Звездных войн»;
    • Поскольку Джакс теперь будет более подвижным в воздухе, в игре появятся бои с летающими противниками;
    • Систему морали переделали, теперь она больше напоминает таковую из Mass Effect.

    У ELEX II пока нет даты выхода. Она будет доступна на всех основных платформах.

    Трейлер

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