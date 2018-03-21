Уже скоро мы опубликуем полноценный обзор на «Тихоокеанский рубеж». А пока наш автор, который посмотрел фильм на предпремьерном показе, делится впечатлениями.

Дмитрий Шепелёв
постоянный автор
 

Прежде всего, это совершенно иной «Тихоокеанский рубеж». Оскароносный Гильермо Дель Торо на сей раз ограничился лишь функциями продюсера, и это чувствуется. Если в первой части вас привлекали исключительно бои гигантских роботов с гигантскими монстрами, то и вторая часть понравится. Другое дело, что если вы ищете чего-то более концептуального и именно дельторовского, то можете быть разочарованы.

Однако наших опасений фильм не оправдал. Это не копия «Трансформеров», как можно было подумать по трейлерам. Схватки поставлены креативно и сняты великолепно.

Безусловно, минусы у ленты есть, но визуальная составляющая точно не из их числа. Мы смотрели фильм в формате RealD 3D, и придраться не к чему. Картинка чёткая и яркая, а эффект глубины не исчезает, стоит лишь слегка наклонить голову. На большом экране она смотрится отлично.

Полноценный обзор будет опубликован в ближайшие часы.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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