Уже скоро мы опубликуем полноценный обзор на «Тихоокеанский рубеж». А пока наш автор, который посмотрел фильм на предпремьерном показе, делится впечатлениями.

Прежде всего, это совершенно иной «Тихоокеанский рубеж». Оскароносный Гильермо Дель Торо на сей раз ограничился лишь функциями продюсера, и это чувствуется. Если в первой части вас привлекали исключительно бои гигантских роботов с гигантскими монстрами, то и вторая часть понравится. Другое дело, что если вы ищете чего-то более концептуального и именно дельторовского, то можете быть разочарованы.

Однако наших опасений фильм не оправдал. Это не копия «Трансформеров», как можно было подумать по трейлерам. Схватки поставлены креативно и сняты великолепно.

Безусловно, минусы у ленты есть, но визуальная составляющая точно не из их числа. Мы смотрели фильм в формате RealD 3D, и придраться не к чему. Картинка чёткая и яркая, а эффект глубины не исчезает, стоит лишь слегка наклонить голову. На большом экране она смотрится отлично.

Полноценный обзор будет опубликован в ближайшие часы.