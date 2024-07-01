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    Тим Кейн не против поработать над новой Fallout

    1 июля 2024
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    01.07.2024
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    Тим Кейн не против поработать над новой Fallout

    Создатель Fallout Тим Кейн рассказал, что не против поработать над новой Fallout в будущем, но с некоторыми условиями.

    Во-первых, для разработчика важно ощущение новизны и значимости проекта. К примеру, он не отказался бы принять участие в производстве Fallout 5 или условных ремейков Fallout New Vegas и оригинальной игры.

    Из-за того, что вторая часть не сильно отличалась от первой, Кейн не стал работать над сиквелом и покинул команду.

    Каждая RPG, которую я когда-либо делал, предлагала мне что-то новое или необычное. Что-то, что заставило меня сказать: «Ох, я хочу этим заняться, я никогда такого не делал».

    Во-вторых, Тим хотел бы получать зарплату в соответствии с его опытом и достижениями в игровой индустрии. Но, по его словам, его прошлые игры никак не связаны с деньгами и авторитетом.

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