Тим Кейн не против поработать над новой Fallout

Создатель Fallout Тим Кейн рассказал, что не против поработать над новой Fallout в будущем, но с некоторыми условиями.

Во-первых, для разработчика важно ощущение новизны и значимости проекта. К примеру, он не отказался бы принять участие в производстве Fallout 5 или условных ремейков Fallout New Vegas и оригинальной игры.

Из-за того, что вторая часть не сильно отличалась от первой, Кейн не стал работать над сиквелом и покинул команду.

Каждая RPG, которую я когда-либо делал, предлагала мне что-то новое или необычное. Что-то, что заставило меня сказать: «Ох, я хочу этим заняться, я никогда такого не делал».

Во-вторых, Тим хотел бы получать зарплату в соответствии с его опытом и достижениями в игровой индустрии. Но, по его словам, его прошлые игры никак не связаны с деньгами и авторитетом.