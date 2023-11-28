Тимоти Олифант сыграет в сериале «Чужой» от создателя «Фарго»

Издание Deadline со ссылкой на свои источники рассказало, что звезда «Фарго» Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу сериала «Чужой» от создателя того же «Фарго» Ноа Хоули.

Актер сыграет синтетика и тренера персонажа Сидни Чендлер, которая исполнит роль метачеловека с созданием ребенка и телом взрослой женщины.

Действие шоу развернется между событиями первой части Ридли Скотта и «Чужими» Джеймса Кэмерона, а основным местом действия впервые для франшизы станет Земля через 70 лет.

Съемки сериала возобновят в начале 2024 года, а его премьера намечена на 2025-й.