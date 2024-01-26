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    Тимур Бекмамбетов снимет новый НФ-фильм с Крисом Праттом

    26 января 2024
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    26.01.2024
    452
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    Тимур Бекмамбетов снимет новый НФ-фильм с Крисом Праттом

    Тимур Бекмамбетов выступит режиссером научно-фантастического фильма «Милосердие» (или Mercy в оригинале) от Amazon MGM Studios.

    Главную роль в картине исполнит Крис Пратт. А за продюсирование отвечает Чарльз Ровен, работавший над «Оппенгеймером».

    Действие ленты развернется в недалеком будущем, в котором возросло количество смертных казней. По сюжету детектива обвиняют в жестоком преступлении. И теперь тому предстоит доказать свою невиновность.

    Ранее Бекмамбетов уже работал с Крисом Праттом над другим фильмом — «Особо опасен» 2008 года.

    Съемки начнутся весной.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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