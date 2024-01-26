Тимур Бекмамбетов снимет новый НФ-фильм с Крисом Праттом

Тимур Бекмамбетов выступит режиссером научно-фантастического фильма «Милосердие» (или Mercy в оригинале) от Amazon MGM Studios.
Главную роль в картине исполнит Крис Пратт. А за продюсирование отвечает Чарльз Ровен, работавший над «Оппенгеймером».
Действие ленты развернется в недалеком будущем, в котором возросло количество смертных казней. По сюжету детектива обвиняют в жестоком преступлении. И теперь тому предстоит доказать свою невиновность.
Ранее Бекмамбетов уже работал с Крисом Праттом над другим фильмом — «Особо опасен» 2008 года.
Съемки начнутся весной.
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Редактор
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