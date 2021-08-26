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    Новости

    Тизер «Человек-Паук: Нет пути домой» поставил рекорд по просмотрам — 355 миллионов за сутки

    26 августа 2021
    26.08.2021
    446
    0 минут на чтение
    Трейлер «Человек-Паук: Нет пути домой» поставил рекорд по просмотрам — 355 миллионов за сутки

    Sony отчиталась о внушительных цифрах тизер-трейлера «Человек-Паук: Нет пути домой». Долгожданный ролик, интерес к которому безусловно подогрела утечка, собрал по всем платформам и аккаунтам кинокомпании 355,5 миллиона просмотров за первые 24 часа.

    Таким образом, трейлер побил предыдущий рекорд, принадлежавший «Мстителям: Финал», — не менее долгожданному сиквелу «Войны бесконечности». В своё время за сутки он собрал 289 миллионов.

    Показатели «Нет пути домой» более чем в два раза обошли цифры второго фильма про Паучка с Холландом — тот посмотрели 135 миллионов раз за сутки. Сборы картины, напомним, превысили миллиард.

    В соцсетях предполагают, что цифры были бы ещё выше, если бы в тизере засветили другие предполагаемые версии Человека-Паука — в исполнении Тоби Магуайера и Эндрю Гарфилда. Теперь фанаты гадают, сколько соберёт фильм в кинотеатрах на фоне пандемии.

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