Тизер «Человек-Паук: Нет пути домой» поставил рекорд по просмотрам — 355 миллионов за сутки

Sony отчиталась о внушительных цифрах тизер-трейлера «Человек-Паук: Нет пути домой». Долгожданный ролик, интерес к которому безусловно подогрела утечка, собрал по всем платформам и аккаунтам кинокомпании 355,5 миллиона просмотров за первые 24 часа.
Таким образом, трейлер побил предыдущий рекорд, принадлежавший «Мстителям: Финал», — не менее долгожданному сиквелу «Войны бесконечности». В своё время за сутки он собрал 289 миллионов.
Показатели «Нет пути домой» более чем в два раза обошли цифры второго фильма про Паучка с Холландом — тот посмотрели 135 миллионов раз за сутки. Сборы картины, напомним, превысили миллиард.
В соцсетях предполагают, что цифры были бы ещё выше, если бы в тизере засветили другие предполагаемые версии Человека-Паука — в исполнении Тоби Магуайера и Эндрю Гарфилда. Теперь фанаты гадают, сколько соберёт фильм в кинотеатрах на фоне пандемии.
Читайте также
«Человек-паук: Вдали от дома». Как из Питера делают нового Тони Старка
Фильм пытается быть не только супергеройским боевиком и комедией, но и эпилогом к «Мстителям: Финал».
«Человек-паук: Нет пути домой»: разбор трейлера и слухов
На каких комиксах основан фильм? Какие персонажи фильмов Рэйми и Уэбба там появятся? Почему нет Магуайра и Гарфилда? И правда ли там будет Сорвиголова?
-
Рекомендуем
Подкаст
Наши комиксы
Комикс: Звёздное корытоКазалось бы, откуда в космосе фараоны и пирамиды?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.