Тизер «Дэдпула и Росомахи» вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Райан Рейнолдс и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса. Все благодаря тизеру фильма «Дэдпул и Росомаха», который побил рекорд по просмотрам за 24 часа.

Видео показали на Супербоуле — с 11 по 12 февраля ролик собрал свыше 365 миллионов просмотров.

Кроме этого, Рейнольдсу выдали сертификат Книги рекордов, но как совладельцу футбольного клуба Wrexham AFC со старейшим международным футбольным полем. Джекман также уже попадал в Книгу рекордов — в 2019-м за самую долгую карьеру супергероя Marvel.