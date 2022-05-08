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    Новости

    Тизер фантастического сериала «Газетчицы» по комиксу Б. Вона и К. Чанга

    8 мая 2022
    08.05.2022
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    1 минута на чтение
    Тизер сериал по мотивам научно-фантастического комикса «Газетчицы»

    Amazon представил тизер сериала «Газетчицы» по мотивам одноименного научно-фантастического комикса Брайана Вона и Клиффа Чанга.

    В центре сюжета — четыре девочки-подростка, доставляющих газеты по утрам. В канун Хеллоуина в 1988 году они оказались в гуще конфликта между враждующими группировками путешественников во времени.

     

    Авторы графического романа Вон и Чанг выступают в качестве исполнительных продюсеров вместе с Кристофером Кантвеллом и Кристофером Си Роджерсом, а Роджерс также является шоураннером проекта.

    В актёрском составе «Газетчиц» — Райли Лай Нелет, которая сыграет Эрин Тан, София Розински исполнит Мак Койл, Камрин Джонс воплотит Тиффани Куилкин, а Фина Страцца — Кей Джей Брэндмэн. В касте также значатся Али Вонг и Нейт Кордри.

    Дата выхода пока сообщается.

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