Тизер фильма «Космос засыпает» с русским Тимоти Шаломе

Кинокомпания Bosfor Pictures опубликовала тизер-трейлер фантастического фильма «Космос засыпает».

Главную роль в картине исполнит Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперед»), которого называют русским Тимоти Шаломе за сходство во внешности.

В режиссерском кресле дебютирует Антон Мамыкин, снявший до этого короткометражку «Снаряды для девочки».

По сюжету студент-ракетостроитель вынужден вернуться с орбиты в родной поселок, чтобы спасти матушку, дом которой утопает в песках.

Производство картины уже стартовало, но основные съемки запланированы на 2024 год.