Тизер фильма «Космос засыпает» с русским Тимоти Шаломе

Кинокомпания Bosfor Pictures опубликовала тизер-трейлер фантастического фильма «Космос засыпает».
Главную роль в картине исполнит Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперед»), которого называют русским Тимоти Шаломе за сходство во внешности.
В режиссерском кресле дебютирует Антон Мамыкин, снявший до этого короткометражку «Снаряды для девочки».
По сюжету студент-ракетостроитель вынужден вернуться с орбиты в родной поселок, чтобы спасти матушку, дом которой утопает в песках.
Производство картины уже стартовало, но основные съемки запланированы на 2024 год.
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