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    Новости

    Тизер криминального фантастического сериала «Связь» Такаси Миике

    1 октября 2022
    01.10.2022
    1259
    0 минут на чтение
    Тизер корейского мини-сериала «Связь» 1

    Disney+ Korea показал тизер мини-сериала «Связь» режиссера Такаси Миике, известного по трилогии «Вороны» и фильму «13 убийц». Это первый корейский проект культового японского постановщика, основанный на одноименном корейском вебтуне Щин Дэ-сона.

    Криминальный триллер с элементами фантастики рассказывает историю молодого человека, которого похищают и удаляют ему глаз. Украденный орган вживляют известному серийному убийце, после чего пострадавший парень начинает наблюдать странные видения, в которых совершаются жуткие нападения на жителей Сеула. Так между виновником убийств и невольным донором устанавливается связь.

    Сценарий написал Маса Накамура. В актёрском составе значатся Чон Хэ-ин («Красивая сестра, которая покупает мне еду»), Ким Хе-джун («Королевство зомби») и Ко Ген-пхе («Вернуться в 1988»).

    Премьера намечена на 6-7 октября на Международном кинофестивале в Пусане. На Disney+ сериал появится в декабре.

    Постер

    Тизер корейского мини-сериала «Связь»

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