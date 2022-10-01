Тизер криминального фантастического сериала «Связь» Такаси Миике

Disney+ Korea показал тизер мини-сериала «Связь» режиссера Такаси Миике, известного по трилогии «Вороны» и фильму «13 убийц». Это первый корейский проект культового японского постановщика, основанный на одноименном корейском вебтуне Щин Дэ-сона.

Криминальный триллер с элементами фантастики рассказывает историю молодого человека, которого похищают и удаляют ему глаз. Украденный орган вживляют известному серийному убийце, после чего пострадавший парень начинает наблюдать странные видения, в которых совершаются жуткие нападения на жителей Сеула. Так между виновником убийств и невольным донором устанавливается связь.