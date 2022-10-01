Тизер криминального фантастического сериала «Связь» Такаси Миике

Disney+ Korea показал тизер мини-сериала «Связь» режиссера Такаси Миике, известного по трилогии «Вороны» и фильму «13 убийц». Это первый корейский проект культового японского постановщика, основанный на одноименном корейском вебтуне Щин Дэ-сона.
Криминальный триллер с элементами фантастики рассказывает историю молодого человека, которого похищают и удаляют ему глаз. Украденный орган вживляют известному серийному убийце, после чего пострадавший парень начинает наблюдать странные видения, в которых совершаются жуткие нападения на жителей Сеула. Так между виновником убийств и невольным донором устанавливается связь.
Сценарий написал Маса Накамура. В актёрском составе значатся Чон Хэ-ин («Красивая сестра, которая покупает мне еду»), Ким Хе-джун («Королевство зомби») и Ко Ген-пхе («Вернуться в 1988»).
Премьера намечена на 6-7 октября на Международном кинофестивале в Пусане. На Disney+ сериал появится в декабре.
Постер
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Пилум, пеплум, Голливуд300 центурионов атакуют гастритов и гопников.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.