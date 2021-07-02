Тизер последнего сезона «Ходячих мертвецов» — с первым взглядом на Мерсера!

Телеканал AMC опубликовал первый тизер-трейлер одиннадцатого и заключительного сезона «Ходячих мертвецов» — его разобьют на две части.

Так, в ролике показали знакомых персонажей вроде Дэрила, Нигана, Мэгги и Кэрол, а также Мерсера в исполнении Майкла Джеймса Шоу.

В финале сериала героям предстоит столкнуться с лидером вооруженных сил Содружества. По словам авторов, оставшихся в живых ждут несколько «очень мрачных» моментов.

Первая часть последнего сезона выйдет 22 августа, а вторая — в 2022 году.