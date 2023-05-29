Тизер-трейлер аниме «Фабрика иллюзий Алисы и Терезы» Мари Окады

Студия MAPPA выпустила свежий тизер-трейлер полнометражного аниме «Фабрика иллюзий Алисы и Терезы» (или Alice to Therese no Maboroshi Koujou в оригинале).
Действие картины разворачивается в городе, где произошел взрыв на сталелитейном заводе, в результате которого время остановилось. А в центре сюжета ученик средней школы Масамунэ, который знакомится с загадочной девушкой. Из-за неудержимого порыва любви баланс мира нарушается, и он буквально начинает трещать по швам.
За постановку и сценарий отвечает Мари Окада, известная по «Укрась прощальное утро цветами обещания» и «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой».
Картина выйдет в японском прокате 15 сентября.
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Редактор
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