Тизер-трейлер игр по «Сказкам Старой Руси»

1C Game Studios официально анонсировала разработку видеоигр по вселенной «Сказки Старой Руси» Романа Папсуева и показала тизер-трейлер:

Студия отметила, что на стадии прототипов находится сразу несколько проектов, и ближайший из них выйдет в 2024-м. Никаких подробностей о жанре, особенностях, платформах и системных требованиях игры нет.

Сам художник, писатель и автор вселенной Роман Папсуев выступает креативным продюсером.

Кроме того, студия запустила официальный сайт, на котором открыты две вакансии художников в команду разработчиков.

Ранее об разработке видеоигр с ссылкой на источник сообщило издание Shazoo.