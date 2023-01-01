Тизер-трейлер игр по «Сказкам Старой Руси»

1C Game Studios официально анонсировала разработку видеоигр по вселенной «Сказки Старой Руси» Романа Папсуева и показала тизер-трейлер:
Студия отметила, что на стадии прототипов находится сразу несколько проектов, и ближайший из них выйдет в 2024-м. Никаких подробностей о жанре, особенностях, платформах и системных требованиях игры нет.
Сам художник, писатель и автор вселенной Роман Папсуев выступает креативным продюсером.
Кроме того, студия запустила официальный сайт, на котором открыты две вакансии художников в команду разработчиков.
Ранее об разработке видеоигр с ссылкой на источник сообщило издание Shazoo.
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