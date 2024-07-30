Тизер-трейлер мультфильма «Очарованная» от одного из режиссеров «Шрека»

Netflix опубликовал тизер-трейлер фэнтезийного мультфильма «Очарованная» (или Spellbound).

Режиссером выступил Вики Дженсон, один из постановщиков «Шрека». Главных героев озвучили Рэйчел Зеглер, Николь Кидман, Хавьер Бардем и другие актеры.

По сюжету юная принцесса Эллиан отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы спасти королевство и своих родителей, которых превратили в монстров.

Премьера состоится 22 ноября 2024 года.