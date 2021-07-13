Тизер-трейлер мультфильма «Я краснею» от Pixar

Disney представила первый тизер-трейлер мультфильма от Pixar — «Я краснею» (в оригинале — Turning Red).
По сюжету тринадцатилетняя Мэй Ли под влиянием эмоций превращается в гигантскую красную панду.
Режиссером и сценаристом выступает Доми Ши, наиболее известный по мультфильму «Бао», который выиграл «Оскар» в 2019 году.
Премьера состоится весной 2022 года.
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Редактор
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