Тизер-трейлер нового сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой

BBC опубликовала тизер-трейлер нового сезона «Доктора Кто». Причем отсчет действительно начнется с первого сезона.
Главные роли исполнят Шути Гатва («Половое воспитание») и актриса театра Милли Гибсон. Шоураннером выступает Рассел Т. Дэвис, который перезапускал сериал в первый раз.
Ранее вышло три спецэпизода с Дэвидом Теннтантом и Кэтрин Тэйт. А 25 декабря состоялась премьера рождественского спешла с Шути Гатвой.
Первый сезон стартует в мае 2024 года.
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