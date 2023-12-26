Тизер-трейлер нового сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой

BBC опубликовала тизер-трейлер нового сезона «Доктора Кто». Причем отсчет действительно начнется с первого сезона.

Главные роли исполнят Шути Гатва («Половое воспитание») и актриса театра Милли Гибсон. Шоураннером выступает Рассел Т. Дэвис, который перезапускал сериал в первый раз.

Ранее вышло три спецэпизода с Дэвидом Теннтантом и Кэтрин Тэйт. А 25 декабря состоялась премьера рождественского спешла с Шути Гатвой.

Первый сезон стартует в мае 2024 года.