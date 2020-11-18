Тизер-трейлер «Поступи хаоса» с Томом Холландом и Дэйзи Ридли

В интернете появился тизер-трейлер киноадаптации романа «Поступь хаоса» за авторством Патрика Несса.

Сюжет разворачивается на колонизированной планете, где все могут слышать чужие мысли. Однако юноша по имени Тодд обнаружил место абсолютной тишины. Более того, есть люди, которые могут ее создавать.

Главные роли исполнили Том Холланд («Человек паук») и Дэйзи Ридли («Звездные войны»). Саму картину поставил Даг Лайман, снявший «Грань будущего» и «Мистера и миссис Смит».

«Поступь хаоса» выйдет в 2021 году. Полноценный трейлер должны показать уже на этой неделе.